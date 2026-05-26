В Мурманской области за год пропал 21 ребенок

В Мурманской области в 2025 году в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 21 сообщение о пропавших детях. Как рассказали «КП»-Мурманск» в региональном отделении отряда, большинство подобных историй заканчивается благополучно: из 21 поступившей заявки 19 детей были найдены живыми.

«Один случай оказался так называемым обратным поиском. В таких ситуациях добровольцы помогают найти не пропавшего ребенка, а его родственников. Последняя заявка из статистики за указанный период осталась неподтвержденной. Это означает, что реальная помощь добровольцев в проведении поисковых мероприятий не потребовалась», - сообщили нам в поисковом отряде.

По словам волонтеров, причины исчезновения детей могут быть самыми разными. Ребята теряются во время прогулок на самокатах и велосипедах, могут перепутать маршрут общественного транспорта, ошибиться остановкой или задержаться у друзей, забыв предупредить родителей.

Поисковики напоминают о важности постоянно поддерживать связь с детьми и заранее обсуждать правила безопасности на улице.

