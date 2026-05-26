Росреестр Мурманской области проведет горячую линию по земельным вопросам

Жители Мурманской области смогут задать вопросы об использовании земельных участков специалистам Росреестра. 29 мая ведомство проведет тематическую горячую линию: консультации будут доступны с 14.00 до 17.00.

Специалисты разъяснят правила освоения и использования садовых, огородных земельных участков, а также земель, расположенных в границах населенных пунктов. Особое внимание уделят изменениям законодательства.

«С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила, определяющие признаки неиспользования земельных участков. Теперь владельцы земли, которую невозможно использовать сразу после оформления прав, обязаны провести мероприятия по ее освоению», - сообщили в Управлении Росреестра по Мурманской области.

Северянам расскажут, по каким критериям участок могут признать неиспользуемым, в какие сроки необходимо освоить землю и оформить жилой дом, дачу или другой объект недвижимости.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (8152) 56-70-01.

