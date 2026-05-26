Более 100 деревьев и кустарников высадят на улице Ленинградской в Мурманске

На улице Ленинградской в Мурманске началось масштабное озеленение общественного пространства. Первыми на обновленной пешеходной улице высадят кусты сирени.

«На территорию уже доставили первую партию растений - 30 саженцев сирени. Сейчас специалисты готовят грунт для посадки. План озеленения разработали совместно сотрудники Полярно-альпийский ботанический сад-институт и ландшафтные дизайнеры», - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Всего на Ленинградской высадят более 100 деревьев и кустарников. Помимо сирени здесь появятся горные сосны, калину, липы и рябины.

Завершить озеленение планируют 1 июня. В Международный день защиты детей к акции присоединятся воспитанники центра научно-технологического творчества «Родина» и почетные граждане Мурманска.

