Мурманск
НовостиОбщество26 мая 2026 7:04

26 мая в Мурманской области действует «сухой закон»

Из-за «Последнего звонка» в Мурманской области не продают алкоголь
Ника СВЕТЛОВА
Купить спиртосодержащие напитки любой крепости в магазинах и иных розничных точках нельзя, к продаже алкоголь доступен только в общепите.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 мая в Мурманской области официально проходят «Последние звонки» для выпускников девятых и одиннадцатых классов.

По традиции, этот день входит в перечень тех, когда ограничивают розничную продажу алкоголя. В списке также День молодежи, День знаний, День защиты детей, День трезвости и День выпускников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru