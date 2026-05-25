В Мурманске открыли памятник святителю Луке Крымскому

В церемонии принял участие губернатор Андрей Чибис. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске у Духовного реабилитационно-спортивного центра, что находится при Спасе на Водах, открыли памятник святителю Луке Крымскому - архиепископу, выдающемуся военному хирургу и профессору медицины.

В церемонии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Благое дело, что здесь появился такой монумент. Сегодня врачи на линии боевого соприкосновения и во всех регионах страны выхаживают, спасают, лечат наших бойцов. И военнослужащие проходят реабилитацию в том числе в нашем центре. Установка этого мемориала - это дань уважения памяти человеку, чья духовная сила и великий профессионализм являются примером для тех, кто спасает наших героев», - отметил глава региона.

Освятил мемориал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, глава Мурманской митрополии. Открытие прошло в рамках проекта «Аллея российской славы» в год 65-летия со дня блаженной кончины святителя и 30-летия со дня обретения его святых мощей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru