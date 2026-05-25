В Мурманской области запустили регулярный опрос о качестве медпомощи

На портале «Наш Север» будет проходить регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи. Попасть на него можно или перейдя напрямую на портал, или отсканировав QR-код - их разместят в ключевых медучреждениях Мурманской области.

Как сообщает министерство здравоохранения Мурманской области, опрос запущен по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, озвученному на итоговой коллегии регионального министерства здравоохранения.

«Цель – получить объективную оценку уровня удовлетворенности северян качеством и доступностью медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Кольского Заполярья. Прямой регулярный диалог с северянами поможет точечно выявлять недочеты в работе конкретных медицинских организаций, оперативно их устранять и сделать процесс лечения более комфортным для каждого пациента», - рассказали в профильном министерстве.

Напомним: на базе Кольского медицинского колледжа создается кластер среднего профессионального образования «Арктическая медицина». Учреждение заключило соглашение о сотрудничестве с Мурманской областной детской клинической больницей по отрасли «Клиническая и профилактическая медицина».

