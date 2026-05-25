НовостиОбщество25 мая 2026 15:06

В Мурманской области запустили регулярный опрос о качестве медпомощи

Ника СВЕТЛОВА
На портале «Наш Север» будет проходить регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи.

На портале «Наш Север» будет проходить регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи. Попасть на него можно или перейдя напрямую на портал, или отсканировав QR-код - их разместят в ключевых медучреждениях Мурманской области.

Как сообщает министерство здравоохранения Мурманской области, опрос запущен по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, озвученному на итоговой коллегии регионального министерства здравоохранения.

«Цель – получить объективную оценку уровня удовлетворенности северян качеством и доступностью медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Кольского Заполярья. Прямой регулярный диалог с северянами поможет точечно выявлять недочеты в работе конкретных медицинских организаций, оперативно их устранять и сделать процесс лечения более комфортным для каждого пациента», - рассказали в профильном министерстве.

Напомним: на базе Кольского медицинского колледжа создается кластер среднего профессионального образования «Арктическая медицина». Учреждение заключило соглашение о сотрудничестве с Мурманской областной детской клинической больницей по отрасли «Клиническая и профилактическая медицина».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru