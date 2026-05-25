Жителям Мурманской области напомнили, что в 90% рак легких случается из-за курения

С 25 мая по 1 июня проходит Неделя отказа от табака. Дата приурочена к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

Отказ от курения: шаг, который спасает жизнь

С 25 мая по 1 июня проходит Неделя отказа от табака. Дата приурочена к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

Курение — главный управляемый фактор риска, который вносит наибольший вклад в заболеваемость и смертность. Причем речь идет не только об обычных сигаретах, но и о вейпах, электронных сигаретах, кальянах и любых системах нагревания табака. Все это — добровольное разрушение собственного здоровья.

Чем опасны никотинсодержащие продукты

Они влияют буквально на все: затрудняют дыхание, вызывают затяжной кашель и одышку, ухудшают память и координацию, заставляют сердце биться чаще и истощают нервную систему. Курение повышает риск развития онкологических заболеваний, бьет по репродуктивному здоровью и мужчин, и женщин. А еще оно связано с тяжелыми инфекциями, включая некоторые виды пневмоний.

Цифры говорят сами за себя: курение становится причиной смерти от рака легкого в 90% случаев, от бронхита и эмфиземы — в 75%, от болезней сердца — в 25%. При этом отказ от курения снижает риск смерти на 50%.

Пассивное курение тоже смертельно опасно. Вторичный и третичный табачный дым убивает тех, кто находится рядом с курильщиком, — детей, супругов, друзей.

Про вейпы и электронные сигареты — отдельно

Многие ошибочно считают их безопасной альтернативой. Это не так. Даже если в жидкости нет никотина, при нагреве компоненты вступают в химические реакции и выделяют токсичные и канцерогенные вещества. Ароматизаторы способны вызывать тяжелые аллергии и болезни дыхательных путей. И главное — вейпы не помогают бросить курить. Часто люди просто становятся «двойными» курильщиками, сочетая электронные и обычные сигареты.

Как бросить — советы тем, кто решился

Зависимость от никотина можно и нужно лечить — с помощью медикаментов и психологической поддержки. Но главное условие — твердое осознанное желание самого человека.

Специалисты Центра общественного здоровья дают несколько практических рекомендаций:

— Назначьте конкретный день полного отказа от курения и будьте готовы к временному дискомфорту в первые 3–5 дней.

— Уберите с глаз долой все, что напоминает о курении: зажигалки, пепельницы.

— Избегайте курящих компаний. Найдите единомышленника, который тоже хочет бросить.

— Увеличьте физическую активность, больше гуляйте на свежем воздухе.

— Исключите алкоголь — он провоцирует тягу к сигаретам.

— Пейте больше воды, ешьте овощи, фрукты и зелень.

Не сдавайтесь, если с первого раза не получилось. Большинство людей делают несколько попыток, прежде чем добиваются успеха. Каждая неудача — это опыт, который приближает к победе.

Миллионы людей отказались от курения. Получится и у вас!

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОМЦ», Мурманск.