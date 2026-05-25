Циклично-поточная технология на Ковдорском ГОКе обретает форму

На Ковдорском ГОКе продолжается строительство комплекса циклично-поточной технологии – нового транспортного контура для вывоза вскрышных пород из карьера магнетитовых и апатитовых руд.

Стройка вышла на этап, когда очертания будущего комплекса уже хорошо читаются на местности: смонтирован ряд ключевых узлов, идет сборка дробильно-перегрузочных установок, а на финишном участке практически готов отвалообразователь.

Комплекс возьмет на себя значительную часть объема вскрыши и снизит долю дальних перевозок карьерным автотранспортом. По новой схеме самосвалы грузоподъемностью 220–240 тонн будут доставлять пустую породу к приемным бункерам, которые расположены прямо в карьере на отметке 118 метров. Оттуда материал пойдет на две гирационные конусные дробилки производительностью не менее 5 тысяч тонн в час каждая.

Затем по конвейерной линии, которая состоит из пяти частей с перегрузочными узлами, вскрыша будет транспортироваться до веерного отвалообразователя на гусеничном ходу. Проектная мощность комплекса – 70 миллионов тонн в год.

Сейчас работы развернуты сразу на нескольких объектах контура. На конечной точке конвейерного комплекса завершается сборка отвалообразователя и примыкающей конвейерной линии.

– Сборка отвалообразователя завершена примерно на 90 процентов, – рассказывает начальник управления строительства Ковдорского ГОКа Виталий Борисович Шкурденко. – По мере того как насыпается отвал, машина будет передвигаться вдоль оси конвейера на собственных гусеницах. То есть линия - не статичная, она «идет» вслед за формирующимся отвалом.

Близок к завершению перегрузочный узел № 6 на вершине отвала № 3: основные металлоконструкции уже собраны, идут финишные монтажные операции. Это один из узлов, который замыкает верхнюю часть конвейерной цепочки. Его планируется закончить в ближайшее время, вслед за отвалообразователем.

Параллельно на другой площадке монтируются металлокаркасы фундамента под вторую дробильно-перегрузочную установку. На следующем этапе конструкции забетонируют. На месте первой установки уже вырос фундамент, и формируются несущие металлические конструкции.

Отдельное направление работ – укрепление отвесных уступов в зоне приема и дробления породы. В настоящее время ведется монтаж стальной кольчужной сети, необходимой для защиты людей и оборудования. В скальной породе при помощи мобильной установки бурится множество скважин глубиной до 18 метров. В каждую монтируется анкерная система, которая будет удерживать сеть и дополнительно укреплять породу.

Запуск комплекса запланирован на конец года. До этого срока предстоит завершить монтаж основного оборудования, собрать все пять конвейерных участков с перегрузочными узлами и вывести систему на устойчивую работу в условиях заполярного карьера.