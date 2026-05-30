В Мурманске пройдут заплывы в холодной воде на 100 и 200 метров

В заплывах смогут показать себя как женщины, так и мужчины разных возрастов. Состоятся соревнования у старого Домика моржей с 12.10. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любителей зимнего плавания приглашают стать участниками заплывов на 100 и 200 метров в рамках мероприятия «Мурманская весна», которое состоится в Мурманске 6 июня.

«К соревнованиям допускаются пловцы и любители зимнего плавания при достижении 18- летия на момент заплыва, официально занимающиеся в клубах или федерациях зимнего плавания. Соревнования и допуск на дистанции будут проходить по правилам ФЗПР», - рассказали в общественной организации «Моржи Мурманска».

В заплывах смогут показать себя как женщины, так и мужчины разных возрастов. Состоятся соревнования у старого Домика моржей с 12.10.

Напомним: Федерация по серфингу Мурманской области сообщает о проведении чемпионата, локацией которого неизменно становится Териберка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru