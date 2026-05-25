29 мая у вокзала в Мурманске будет работать выездной пост здоровья

Минздрав Мурманской области сообщает, что 26 мая у железнодорожного вокзала в Мурманске (ул. Коминтерна, 14) будет работать выездной пост здоровья. Посетить его можно будет с 14.00 до 16.00.

«Акция приурочена сразу к двум важным датам - Всемирному дню отказа от табака и Международному дню защиты детей», - рассказали в профильном министерстве.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики измерят посетителям артериальное давление, уровень глюкозы и кислорода в крови, проведут спирометрию (оценку функции легких), сделают анализ окиси углерода в выдыхаемом воздухе, также будет доступна консультация специалиста.

