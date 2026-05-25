Экипажи Ми-8 провели учения со стрельбами и бомбометанием в Мурманской области

Удары по мишеням наносились из горизонтального полета. Фото: Пресс-служба Северного флота

В Мурманской области экипажи вертолетов Ми-8 Северного флота провели плановые летно-тактические учения с применением авиационного вооружения.

«Военнослужащие отработали бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет по наземным целям на одном из полигонов региона. Мишени имитировали опорный пункт, легкобронированную технику и живую силу условного противника», - сообщили в пресс-службе флота.

После получения целеуказания экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 вышли на боевой курс на предельно малых высотах, используя рельеф местности для скрытного подхода к целям. Также летчики отработали действия в условиях условного радиоэлектронного противодействия.

Удары по мишеням наносились из горизонтального полета. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение всех назначенных целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru