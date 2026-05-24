Андрей Чибис принял участие в открытии мотосезона в Мурманске

В Мурманск официально открыли мотосезон. По улицам города проехала колонна байкеров, к которой присоединился губернатор Андрей Чибис.

По традиции участники мотопробега финишировали у мемориала Защитникам Советского Заполярья - «Алеши». Здесь мотоциклисты возложили цветы и почтили память бойцов, которые отстояли Мурманск в годы Великой Отечественной войны.

«Очень символично, что именно с уважения к подвигу наших предков начинается мотосезон на Севере. Мы помним свою историю и тех, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину», - отметил глава региона.

Губернатор также призвал участников дорожного движения соблюдать правила безопасности и уважительно относиться друг к другу на дорогах.

