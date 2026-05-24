Мошенники убедили жителя Зверосовхоза продать автомобиль и перевести им 3,6 млн

Осознать обман мужчина смог только после того, как связь с так называемым куратором неожиданно прервалась. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Зверосовхоза лишился 3,6 млн рублей и автомобиля после нескольких месяцев общения с мошенниками, которые представлялись сотрудниками госструктур. 37-летний мужчина обратился в полицию после того, как понял, что стал жертвой многоэтапной аферы.

Все началось со звонка якобы от сотрудника почтовой службы. Под предлогом получения посылки неизвестный убедил северянина назвать код из смс.

«Позже мужчине позвонили лжесотрудники Росфинмониторинга и заявили, что его аккаунт на Госуслугах взломан, а банковские счета якобы используются для финансирования других стран и террористических организаций. Собеседники убедили северянина, что ему грозит уголовная ответственность», - сообщили в УМВД региона.

Затем в разговор вступил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он потребовал полного сотрудничества и убедил мужчину выполнять все указания для «защиты средств».

Под влиянием мошенников житель Зверосовхоза оформил кредит на 1,7 млн рублей и перевел деньги на указанные счета. После этого злоумышленники потребовали продать автомобиль. Вырученные от продажи машины 1,9 млн рублей также были отправлены аферистам.

Осознать обман мужчина смог только после того, как связь с так называемым куратором неожиданно прервалась. Позже он связался с настоящими правоохранителями и обратился в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru