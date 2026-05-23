В Мурманске суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-главы рыбного порта

Экс-акционеру Мурманского морского рыбного порта вменяют три уголовные статьи.

Первомайский районный суд Мурманска приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего акционера Мурманского морского рыбного порта Даниил Полещука.

Как следует из картотеки на сайте суда, зарегистрировали дело 29 апреля, 22 мая состоялось предварительное слушание, на 27 мая назначено первое судебное заседание.

Полещуку вменяют три уголовные статьи: ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч.2 ст.201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.160 (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Как считает следствие, экс-глава рыбного порта передал подконтрольной организации нефтеперевалочный комплекс, что привело к ущербу в размере 758 миллионов рублей.

В феврале 2025 года стало известно, что бывший совладелец Мурманского морского рыбного порта Даниил Полещук находится в одном из СИЗО Мурманской области.

