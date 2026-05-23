В Мурманске обсудили сотрудничество России и Республики Беларусь в мониторинге климата

Заседание прошло под председательством руководителя Росгидромета Игоря Шумакова. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске состоялось 81-е заседание совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии, на которой обсудили взаимодействие гидрометеорологических служб.

Со стороны Республики делегацию возглавил начальник Белгидромета Сергей Хильман, России - руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

«Проведение столь значимого мероприятия именно в Мурманской области символично и закономерно. Наш регион — это не только ворота Арктики, но и уникальная территория, где экосистемы особенно уязвимы. Баренцево море, горные тундры и таежные леса Кольского полуострова требуют постоянного, точного и высокотехнологичного наблюдения», — рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ксения Зинатуллина.

Страны обсудили развитие системы мониторинга и прогноза космической погоды, межведомственную систему мониторинга и реагирования на природные пожары, а также совместную опытную эксплуатацию аэродромной метеорологической измерительной системы АМИС-ПЕЛЕНГ.

Напомним: проблема свалок на вечной мерзлоте – не только в Арктической зоне РФ, но и в Сибири, – острая и недооцененная проблема. О том, почему они опасны, рассказал на круглом столе в КНЦ РАН ведущий специалист-эксперт ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» Сергей Абанин. В России есть реестр свалок, но по свалкам на вечной мерзлоте такого списка нет.

