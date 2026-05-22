Самый северный открытый падел-корт в России откроют в Мурманске

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В сквере на улице Ленинградской в Мурманске откроют самый северный открытый падел-корт в России, сообщает региональная федерация по этому виду спорта. К монтажу двух открытых площадок планируют приступить уже в ближайшие выходные, а откроются они до конца июня.

«Падел набирает стремительную популярность в регионе, количество спортсменов и людей, предпочитающих этот вид спорта, растет в геометрической прогрессии. И мы видим, что запрос от северян есть, а площадок для тренировок не хватает», – рассказала председатель регионального отделения Федерации падел России Анастасия Гулянина.

Зимой на месте будущего корта впервые залили каток (следующей зимой его также планируют создать), ранее здесь в хорошую погоду летом проходили открытые спортивные занятия на свежем воздухе. Также здесь стояла сцена для праздников, но ее уберут, чтобы установить два корта, каждый размером 20 на 10 метров. Также при них появится зона отдыха, деревянный настил с раздевалками и зоной отдыха.

