В 2027 году проведут ремонт двух медучреждений в Ковдоре и Оленегорске

В Мурманской области готовятся к капремонту еще двух медицинских учреждений. Работы проведут в рамках программы «На Севере – жить!».

Как сообщили в минстрое региона, в 2026 году начнется разработка проектной документации для обновления поликлиники в Ковдоре и женской консультации в Оленегорске. Сами ремонтные работы планируют начать в 2027 году.

«Разумеется, капитальный ремонт всегда связан с определенными неудобствами для граждан. Чтобы работы были проведены максимально организовано и оперативно, в этом году будет разработана проектная документация», - отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Поликлиника в Ковдоре была построена в 1979 году. В 2018 году в здании уже отремонтировали три этажа, а предстоящая модернизация позволит улучшить условия для более чем 13,4 тысячи пациентов.

Женская консультация в Оленегорске работает с 1993 года. Последний косметический ремонт здесь проводился почти 20 лет назад.

