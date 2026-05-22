В Мурманске ночью перевернулись на ВАЗе 16-летняя девушка и ее пассажир

Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства, при которых несовершеннолетняя получила доступ к автомобилю. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

В ночь с 21 на 22 мая в Мурманске произошло ДТП, которое совершила 16-летняя водитель ВАЗа, севшая за руль без прав.

«В 2.20 в районе дома № 77 на Нижне-Ростинском шоссе перевернулся «ВАЗ-21074». Девушка двигалась от улицы Александра Невского в сторону улицы Ростинская, где, не справившись с управлением, допустила опрокидывание автомобиля», - сообщили в УМВД региона.

Травмы получил пассажир автомобиля - 18-летний молодой человек. На «скорой» его доставили в ближайшее медучреждение.

Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства, при которых несовершеннолетняя получила доступ к автомобилю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru