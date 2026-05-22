В Мурманске ночью перевернулись на ВАЗе 16-летняя девушка и ее пассажир

В ночь с 21 на 22 мая в Мурманске произошло ДТП, которое совершила 16-летняя водитель ВАЗа, севшая за руль без прав.
«В 2.20 в районе дома № 77 на Нижне-Ростинском шоссе перевернулся «ВАЗ-21074». Девушка двигалась от улицы Александра Невского в сторону улицы Ростинская, где, не справившись с управлением, допустила опрокидывание автомобиля», - сообщили в УМВД региона.
Травмы получил пассажир автомобиля - 18-летний молодой человек. На «скорой» его доставили в ближайшее медучреждение.
Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства, при которых несовершеннолетняя получила доступ к автомобилю.
