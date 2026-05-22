Мурманчан приглашают на общегородской субботник 23 мая

Жителей Мурманск приглашают принять участие в общегородском субботнике по очистке берегов водоемов. Экологическая акция пройдет 23 мая и начнется в 10.00, сообщили в администрации города.

В Октябрьском округе волонтеров ждут на склонах вдоль ручья Варничного, а также на берегах озер Среднего и Окуневого.

В Первомайском округе участники субботника будут наводить порядок у озера Ледового, ручья Чистого, озера Глубокого и на «Арктическом пляже» на берегу Кольского залива.

В Ленинском округе уборка пройдет на береговой линии озеро Семеновское и в зеленой зоне возле улицы Кирпичной.

Весь необходимый инвентарь и перчатки участникам выдадут на месте. Подробную информацию о точках сбора можно узнать здесь.

