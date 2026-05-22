В Мурманске скончался заслуженный врач России Александр Писаренко

В Мурманске на 85-м году жизни скончался почетный гражданин города и заслуженный врач России Александр Писаренко. Его не стало 18 мая.

«Александр Александрович был настоящим примером беззаветного служения своему делу и родному городу. На протяжении всей своей профессиональной деятельности он трудился на благо заполярной столицы», - рассказал глава города Иван Лебедев.

Прощание с Александром Писаренко состоится 26 мая в 11.45 в прощальном зале по адресу: улица Радищева, 29/1.

Редакция «КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким Александра Александровича.

