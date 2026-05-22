В Мурманске пройдет День кадрового нетворкинга «Карьера. Мурманск. Регион»

В Мурманске 28 мая пройдет встреча работодателей, специалистов по подбору персонала и соискателей. Кадровый нетворинг «Карьера. Мурманск. Регион» (18+) развернется на четвертом этаже ТРК «Мурманск Молл».

Для соискателей подготовлены: ярмарка вакансий, деловая игра «Собеседка», игра «Дженга: Собеседование на высоте» для тренировки прохождения интервью, практикум «ИИ резюме».

Для работодателей и HR-специалистов проведут: деловую игру «HR-Дженга»; консультационный сервис «Эффективная вакансия».

Также всех желающих приглашают на дискуссионную площадку с выступлениями предпринимателей, обменом опытом и сессией «вопрос-ответ».

«Поддержка предпринимательской инициативы - один из наших приоритетов. День кадрового нетворкинга даст бизнесу возможность не только найти сотрудников, но и обменяться опытом, укрепить связи. Уверен, встреча поможет укрепить сильное предпринимательское сообщество», – отметил председатель регионального отделения «Опора России» Константин Котловский.

Для удобства участников программа разделена на два потока. Первый начинается в 12.30, второй - в 14.00. Торжественное открытие - в 13.00.

