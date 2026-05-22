Подросток на скутере устроил гонки с полицией в Мурманске

В Мурманске сотрудники ДПС задержали 17-летнего подростка на скутере «Ирбис», который попытался скрыться от полиции.

Экипаж ДПС заметил молодого человека на Кильдинском шоссе. Подросток ехал без застегнутого мотошлема, что является грубым нарушением правил дорожной безопасности. На требование инспекторов остановиться он не отреагировал и попытался уйти от погони, поддав газу, однако далеко не уехал.

За рулем оказался 17-летний парень. Выяснилось, что он катался по городу вместе с другом на втором скутере. Водительского удостоверения у юноши не было.

«В отношении несовершеннолетнего составили административные протоколы: за управление транспортом без мотошлема (статья 12.6 КоАП РФ) и за вождение без прав (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Общая сумма штрафов для его родителей составит до 15 тысяч рублей. Скутер отправили на спецстоянку. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних - решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет», - сообщили в УМВД региона.

