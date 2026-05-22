Жителей Мурманска приглашают на «Самый северный Сабантуй» 31 мая

Фото: Антон ЗАБИРОВ.
В Мурманске на лодочной станции Семеновского озера 31 мая пройдет «Самый северный Сабантуй». Праздник проводится в шестой раз подряд.
Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями артистов из Республики Татарстан, конкурсами национальных костюмов и блюд, мастер-классами по народным ремеслам и танцам.
«Гости смогут принять участие в играх и состязаниях для детей и взрослых, а также попробовать традиционные угощения на дегустации», - отметили в Центре народов Севера.
Начало в 13.00. Вход свободный.
