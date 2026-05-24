Из-за теплого мая в Кандалакше раньше обычного проснулись бабочки

Фото: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand / В. Покотилов

В Кандалакше почти на две недели раньше обычного срока появились несколько видов бабочек. Среди первых в этом сезоне заметили весеннюю голубянку, брюквенницу, зорьку, горошковую беляночку и пестрокрыльницу. Обычно этих бабочек в Заполярье встречают не раньше начала июня.

«Эти виды зимуют на стадии куколки, а потому появляются обычно несколько позже тех, что зимуют взрослыми. Даже в случае ранней весны их вылет обычно фиксируется не ранее 1 июня, но в этом году теплый конец апреля и теплое начало мая способствовали существенному сдвиганию срока», - сообщили в Кандалакшском природном заповеднике.

Специалисты не исключают, что из-за теплой весны раньше привычных сроков могут появиться и другие виды бабочек. В частности, речь идет о занесенном в Красную книгу махаоне, а также о перелетных бабочках - адмирале и репейнице, которые ежегодно прилетают на Север с районов Черного и Средиземного морей.

