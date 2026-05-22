Росстат сообщил о снижении цен в Мурманской области на 0,1%

Несмотря на замедление инфляции, ее уровень в Мурманской области остается выше среднероссийского показателя, который в апреле составил 5,6%.

В Мурманской области в апреле незначительно снизались цены на товары и услуги. По данным Росстата, по сравнению с мартом стоимость товаров и услуг в регионе уменьшилась на 0,1%, а годовая инфляция замедлилась до 6,1%.

Сильнее всего в апреле подешевели овощи. С наступлением теплого сезона у производителей сократились расходы на отопление и освещение теплиц, что привело к снижению цен на огурцы и помидоры.

Кроме того, дешевле стали сыры, мясная продукция и сливочное масло. Эксперты связывают это с ростом производства продуктов питания в стране и увеличением предложения на рынке.

В то же время часть непродовольственных товаров подорожала. В частности, выросли цены на компьютеры и строительные материалы. При этом смартфоны стали доступнее благодаря укреплению рубля.

«В сфере услуг наиболее заметно подешевел санаторно-оздоровительный отдых. С завершением высокого туристического сезона спрос на путевки в региональные здравницы снизился, а следом за этим и цены на них. Кроме того, подешевел зарубежный туризм: в апреле были доступнее путевки в страны Юго-Восточной и Средней Азии, а также в Китай», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Несмотря на замедление инфляции, ее уровень в Мурманской области остается выше среднероссийского показателя, который в апреле составил 5,6%.

