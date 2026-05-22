В Мурманске завершили расследование в отношении депутата Биджоева

Фото: Олег УКЛАДОВ.

СКР по Мурманской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главного врача поликлиники № 2 Мурманска и депутата Мурманской областной Думы Константина Биджоева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности.

«С декабря 2022 года по декабрь 2024 года главный врач вступил в сговор с заведующей информационно-статистического отделения, которая контролировала работу операторов данного отделения. Для улучшения показателей результативности работы, а также для получения премиальных и стимулирующих ежемесячных выплат, указанные лица организовали внесение в медицинскую информационную систему заведомо ложных сведений о прохождении гражданами профилактического медицинского осмотра и диспансеризации без фактического их проведения», - рассказали в СКР по Мурманской области.

Поликлиника получила благодаря фиктивной диспансеризации 2,2 миллиона рублей. Нарушения удалось установить при участии регионального ФСБ. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. Экс-главному врачу грозит до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Константин Биджоев остается действующим депутатом Мурманской областной Думы, он избирался по единому избирательному округу от «Единой России». В октябре 2026 года срок его полномочий официально истечет, так как будет избран новый состав регионального парламента.

