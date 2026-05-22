В Мурманской области зафиксировали самый теплый день в году

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В Мурманской области все сильные чувствуется лето: 21 мая порадовало северян теплом, став самым теплым днем с начала 2026 года.

«Минувший день стал самым теплым с начала года не только по максимальной температуре (+17,1), но и по среднесуточной (+13,3). Теплая ночь с двузначными плюсами сделала свое дело», - пишет паблик «Погода в Мурманске».

Сейчас май 2026 года входит в топ-5 самых теплых в истории, но конец месяца обещает быть холодным, что ухудшит показатели.

Напомним: в Мурманске завершился первый период белых ночей, что длился с 1 мая - 22 мая на широте столицы Кольского Заполярья начался полярный день.

