НовостиОбщество24 мая 2026 11:30

Мурманские ветеринары рассказали, как защитить питомцев от падения из окна

Северян призвали проверить безопасность окон для домашних животных
Наталья ЛОБАНОВА
Если пространство надежно защищено, оно может стать комфортным местом для отдыха и наблюдения за происходящим на улице.

В комитете по ветеринарии Мурманской области напомнили, как обезопасить домашних животных в теплый сезон. С приходом лета растут риски падения кошек из окон и с балконов.

Специалисты советуют устанавливать на окна специальные сетки «антикошка». В отличие от обычных москитных сеток, они способны выдерживать вес животного и помогают предотвратить падение.

Также владельцам рекомендуют использовать ограничители открывания окон. Это позволит проветривать помещение и одновременно снизить риск того, что любопытный питомец случайно выберется наружу.

Особое внимание следует уделить балконам. Если пространство надежно защищено, оно может стать комфортным местом для отдыха и наблюдения за происходящим на улице.

«Даже если внешне после падения животное выглядит нормально, необходимо как можно скорее показать его специалисту. Некоторые травмы могут проявиться не сразу», - отмечают в комитете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru