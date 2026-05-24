Мурманские ветеринары рассказали, как защитить питомцев от падения из окна

Если пространство надежно защищено, оно может стать комфортным местом для отдыха и наблюдения за происходящим на улице.

В комитете по ветеринарии Мурманской области напомнили, как обезопасить домашних животных в теплый сезон. С приходом лета растут риски падения кошек из окон и с балконов.

Специалисты советуют устанавливать на окна специальные сетки «антикошка». В отличие от обычных москитных сеток, они способны выдерживать вес животного и помогают предотвратить падение.

Также владельцам рекомендуют использовать ограничители открывания окон. Это позволит проветривать помещение и одновременно снизить риск того, что любопытный питомец случайно выберется наружу.

Особое внимание следует уделить балконам. Если пространство надежно защищено, оно может стать комфортным местом для отдыха и наблюдения за происходящим на улице.

«Даже если внешне после падения животное выглядит нормально, необходимо как можно скорее показать его специалисту. Некоторые травмы могут проявиться не сразу», - отмечают в комитете.

