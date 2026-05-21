Группу компаний в Мурманской области проверяют на уклонение от налогов на 4 млрд

Фото: Иван МАКЕЕВ.

СКР по Мурманской области сообщает о процессуальной проверке по материалам налоговой службы в отношении группы компани по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством группы компаний, осуществляющих добычу и реализацию водных биологических ресурсов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

«Установлено, что в 2021 году руководство группы компаний, объединенных в рыбопромышленный консорциум, используя схему дробления бизнеса, уклонилось от уплаты налогов на сумму более 4,4 млрд рублей», - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Группа компаний возместила ущерб в полном объеме, примечательно, что сумма при этом выросла вдвое: помимо указанных 4,4 млрд столько же заплатили в качестве штрафных санкций и пеней. Также группа компаний может попасть под уголовное дело.

Напомним: Руководитель компании в Мурманске попал под уголовное дело, ему вменяют п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Всего от уплаты в бюджет он сокрыл 23 миллиона рублей.

