Психолог Крупин объяснил популярность веры в инопланетян

Одной из причин интереса к теме пришельцев психолог назвал страх одиночества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вера в инопланетян помогает некоторым людям отвлечься от реальных проблем и справиться со страхом одиночества. Такое мнение высказал психиатр и психолог Владимир Крупин.

Специалист сравнил увлечение темой пришельцев с конспирологическими теориями. По его словам, вера в мировые заговоры нередко позволяет человеку переложить ответственность за происходящее в жизни на внешние силы.

В случае с инопланетянами ситуация несколько иная. Как считает эксперт, для многих людей такие идеи становятся способом отвлечься от повседневных забот и переживаний.

«Людям просто весело в них верить, и эти мысли уводят их от реальных проблем. Например, если думать о внеземных цивилизациях, то можно не думать о своем лишнем весе», - цитирует специалиста телеканал «Саратов 24».

Еще одной причиной интереса к теме пришельцев психолог назвал страх одиночества. Для человеческой психики ощущение полной изоляции может восприниматься как серьезная угроза, поэтому сама мысль о том, что человек не одинок во Вселенной, кажется многим привлекательной.

