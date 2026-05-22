Полиграфолог Култаева объяснила, почему детектор лжи сложно обмануть

Полиграфолог Евгения Култаева рассказала, можно ли обмануть детектор лжи и почему проверка на полиграфе длится несколько часов.

По словам эксперта, прибор анализирует не ответы человека, а физиологические реакции организма. Во время исследования специалисты отслеживают дыхание, артериальное давление, состояние кожи и реакцию сосудов пальцев.

«Многие говорят, что могут держать под контролем свое дыхание. В действительности это совсем не так. Если вы несколько циклов это контролируете, то потом происходят компенсаторные реакции», - цитирует специалиста телеканал «Саратов 24».

Култаева добавила, что процедура проверки может занимать несколько часов и является достаточно утомительной для человека.

Также полиграфолог подчеркнула, что распространенное мнение о возможности легко обмануть детектор лжи на практике подтверждается редко. Даже если человек выглядит спокойным и убедительным, прибор может фиксировать реакции, которые свидетельствуют об обратном.

