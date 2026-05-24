В Мурманске открылась выставка к 135-летию Михаила Булгакова

В Мурманске откроется выставка, посвященная 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Экспозицию открыли 23 мая в Центре современного искусства «Сопки 21А».

Выставка «Булгаков» (16+) познакомит посетителей с малоизвестными страницами биографии писателя и его произведениями, которые редко входят в школьную программу. Организаторы предлагают взглянуть на творчество автора через призму современного искусства.

«В экспозицию вошли художественные и текстильные работы, арт-объекты и интерактивные зоны, вдохновленные произведениями Булгакова. Посетители смогут погрузиться в атмосферу его литературного мира и увидеть знакомые сюжеты в необычном формате», - сообщили организаторы.

Авторами проекта стали режиссер театрального объединения «Слуги Мельпомены» Анна Барышкина и сотрудник Мурманской областной научной библиотеки, куратор объединения Юлия Шохова.

Выставка будет работать до 2 августа 2026 года. Вход свободный.

