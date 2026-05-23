Жителям Мурманской области напомнили, какие продукты богаты йодом

Дефицит йода - частая проблема на Крайнем Севере. И чтобы ее избежать, надо позаботится о своем рационе, включив в него нужные продукты.

«Восполнить содержание йода можно включением в рацион любых морепродуктов, а также шпината и чернослива. Кроме того, рекомендуется добавлять в блюда йодированную соль, но ее нельзя подвергать термической обработке — в этом случае вся польза нивелируется. А вот для содержащих йод продуктов приготовление не страшно: шпинат в омлете не менее полезен, чем в сыром виде в салате», - цитирует главного внештатного специалиста министерства здравоохранения региона Алису Тюгаеву телеканал «Саратов 24».

Дефицит йода может привести к серьезным заболеваниям щитовидной железы вплоть до злокачественных опухолей гиперфункции (когда гормоны вырабатываются в избытке), гипофункцию.

Для того, чтобы определить, правильно ли работает щитовидная железа, нужно сдать анализы на уровень гормонов.

