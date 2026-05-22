Северян предостерегли от опасных ошибок при тушении масла на сковороде

Если самостоятельно справиться с огнем не удалось, следует немедленно звонить по номеру 112. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Жителям Мурманской области напомнили, как правильно тушить вспыхнувшее масло на кухне. Ошибки в такой ситуации могут привести к серьезным ожогам и пожару.

Спасатели предупреждают: категорически нельзя переносить горящую сковороду, так как можно разлить масло и увеличить площадь возгорания. Также запрещено заливать пламя водой - это вызывает вспенивание и разбрызгивание раскаленного масла.

Не советуют специалисты и размахивать над огнем мокрой тряпкой, что только усилит горение. Бесполезно тушить масло мукой, сахаром или крахмалом - эти продукты способны поддержать огонь.

«Если масло загорелось, необходимо выключить плиту, защитить руки прихватками или рукавицами и плотно накрыть сковороду металлической крышкой либо противнем. Без доступа кислорода пламя быстро погаснет», - сообщили в Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

После этого сковороду нельзя открывать до полного остывания, иначе огонь может вспыхнуть снова. Если самостоятельно справиться с огнем не удалось, следует немедленно звонить по номеру 112.

