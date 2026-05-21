Мальчик из Мончегорска стал победителем конкурса «Детская Новая волна»

Фото: Правительство Мурманской области

Девятилетний Владимир Журавлев из Мончегорска победил на всероссийском вокальном конкурсе «Детская Новая волна». О достижении юного северянина сообщил губернатор Андрей Чибис.

Школьник прошел четыре этапа отбора и сумел обойти более 1100 участников со всей страны. В итоге юный артист завоевал первое место, а также получил приз зрительских симпатий.

«Поздравляю с победой! Ты - пример того, как упорство и любовь к своему делу помогают достигать больших высот», - обратился к певцу Андрей Чибис.

