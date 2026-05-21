Житель Мончегорска начал выгонять из дома детей и получил ножом в живот

Полицейские установили, что ранение мужчина получил во время бытовой ссоры с 36-летней сожительницей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мончегорск женщина попала под уголовное дело после конфликта с сожителем, который закончился ножевым ранением. 35-летнего северянина увезли в больницу с проникающим ранением брюшной полости. Медики квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что ранение мужчина получил во время бытовой ссоры с 36-летней сожительницей.

«Пара распивала спиртные напитки и вспыхнула ссора. По словам подозреваемой, конфликт достиг критической точки, когда мужчина начал выгонять из дома детей. Не сумев остановить его словесными уговорами, женщина схватила кухонный нож и нанесла ему один удар в область живота», - сообщили в УМВД региона.

В отношении мончегорки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». На время следствия женщину заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru