С 29 по 31 мая в Мурманске пройдет книжная ярмарка нового формата «Читай север», участие в которой примут крупные российские издательства.

Локаций у нее будет три: улица Ленинградская, Центр научно-технологического творчества «Родина» и Центр современного искусства «Сопки 21А» Мурманской областной научной библиотеки.

«В течение трех дней северян и гостей региона ждет насыщенная программа, центральным элементом которой станет большая книжная ярмарка с участием множества российских издательств, таких как «Паулсен», «Белый город», «Аквилегия-М», «Добрый великан», «Молодая мама» и других. Они представят в Мурманске не только громкие новинки, но и проверенные временем издания, уже завоевавшие любовь читателей», - рассказали организаторы.

Также пройдут творческие встречи с писателями, с северянами пообщаются Андрей Рубанов, Дмитрий Ищенко, Ян Березкин, Андрей Кулюкин, Андрей Коровин, Михаил Калашников, Екатерина Тимашпольская, Андрей Звягин и многие другие.

