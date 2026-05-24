В Мурманской области напомнили о трудовых правах будущих отцов

Жителям Мурманской области напомнили о праве мужчин уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск во время декрета супруги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Мурманской области напомнили о праве мужчин уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск во время декрета супруги. Как сообщили в Государственной инспекции труда региона, оформить такой отпуск можно как до рождения ребенка, так и после появления малыша на свет.

«График отпусков и стаж работы сотрудника значения не имеют. Работодатель обязан предоставить отпуск по заявлению работника. Мужчина может взять как полный ежегодный отпуск, так и только его часть - в зависимости от потребностей семьи», - уточнили в ведомстве.

Для оформления необходимо обратиться к работодателю и написать заявление о предоставлении или переносе отпуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru