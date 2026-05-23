Допотбор участников конкурса «Губернаторский старт» завершится 4 июня

За шесть лет работы программы финансовую помощь получили более 190 проектов, общая сумма поддержки превысила 230 миллионов рублей.

В Мурманской области до 4 июня проходит дополнительный отбор участников конкурса «Губернаторский старт».

По итогам первого отбора 2026 года победителями признаны 17 инициатив, которым будет направлено порядка 25 миллионов рублей. 5 мая стартовал дополнительный этап, доработанный в соответствии с предложениями его участников. Всего на поддержку проектов планируют выделить 24,7 миллиона рублей.

«Для приоритетных категорий максимальная сумма гранта может достигнуть 2 миллионов рублей. Это проекты на удаленных территориях и ЗАТО, проекты участников СВО, из сферы туриндустрии, инициативы по повышению рождаемости, проекты по направлениям, определенным народной программой "На Севере – жить!" и другие», - рассказали в АНО «Событие 51».

