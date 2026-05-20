В поликлиниках Мурманска установят три новых маммографа

До сентября 2026 года в Мурманск поступят три новых цифровых маммографа. Оборудование отправится в поликлиники Мурманского областного медицинского центра.
Контракты на поставку техники уже подписаны, общая стоимость закупки составила 41 миллион рублей.
«Новые аппараты установят в поликлиниках по адресам: улица Лобова, 65, улица Шмидта, 41/9 и проспект Кольский, 149а. Оборудование повысит качество диагностики, сделает исследования более доступными и сократит время ожидания приема», - сообщили в минздраве региона.
Маммографы закупают в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения и программы «На Севере — жить!». Новая техника заменит устаревшие аппараты.
