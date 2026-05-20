Отопительный сезон в Мурманске завершится 21 мая

Подачу тепла в жилые дома и общественные здания прекратят с 8.00 21 мая.

В Мурманск официально завершается отопительный сезон. Подачу тепла в жилые дома и общественные здания прекратят с 8.00 21 мая.

«Соответствующее постановление уже подписано. Решение приняли с учетом установившейся теплой погоды и благоприятного прогноза по среднесуточной температуре воздуха», - сообщил глава города Иван Лебедев.

После завершения отопительного сезона коммунальные службы начнут подготовку к следующей зиме и проведение плановых ремонтных работ на сетях.

Напомним: опубликован полный график отключения горячей воды летом 2026 года в Мурманске.

