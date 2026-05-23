Не битый, не крашенный. Житель Мурманска купил автомобиль с сюрпризом

Житель Мурманска недолго радовался покупке автомобиля: оказалось, что он с сюрпризом.

Renault Duster северянин приобрел у земляка в августе 2025 года, на этапе сделки продавец утаил много важной информации. Например, рассказал, что в машине нет неисправностей, она не попадала в ДТП. Остальные секреты новый владелец узнал, когда пошел к специалисту для проведения диагностики.

Тот сказал, что ему пробег авто был скручен на 97 тысяч километров, а также есть неисправности, которые мешают дальнейшей эксплуатации, например, надо потратить свыше 90 тысяч рублей на замену узлов и агрегатов.

«Также, согласно отчету, выяснилось, что автомобиль участвовал в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого получил значительные повреждения. Данные обстоятельства не были доведены ответчиком до сведения истца не только при заключении договора купли-продажи, но и в ходе осмотра транспортного средства», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

За машину с сюрпризом северянин заплатил 560 тысяч рублей, и через суд расторг договор купли-продажи и вернул себе деньги.

