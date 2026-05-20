Во дворе на Карла Маркса в Мурманске водитель сбила пешехода

После ДТП с тяжкими последствиями во дворе в Мурманске возбудили уголовное дело. Фото: УМВД по Мурманской области

УМВД по Мурманской области сообщает, что после ДТП с тяжкими последствиями в одном из дворов в Мурманске возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Это случилось еще в декабре 2025 года. 10 числа в 8.05 31-летняя водитель за рулем Nissan Juke наехала на 74-летнюю женщину, которая шла по двору у дома № 35 на улице Карла Маркса и пользовалась преимуществом. У пенсионерки сильно пострадала левая нога.

«Согласно заключению эксперта Областного медицинского бюро судебно-медицинской экспертизы, полученные травмы квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью человека», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Напомним: в центре Мурманска, на проспекте Ленина, днем 14 мая произошло серьезное ДТП. Водитель мотоцикла совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

