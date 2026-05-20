Водители в Мурманске просят перестроить работу светофоров из-за дорожных работ

В Мурманске стартовала традиционная сезонная дорожная кампания. На некоторых из запланированных участков уже идут работы, где-то они начнутся в ближайшее время.

Для водителей это означает трудности: где-то приходится объезжать квадраты вырезанного асфальта, где-то идет сужение проезжей части.

Северяне просят пересмотреть работу светофоров, которые остались функционировать в доремонтном режиме без учета новых условий.

Так, на участке от пересечения улиц Траловой и Подгорной до улицы Шмидта меняют бордюрный камень, из-за чего вместо двух полос осталась одна.

«Круто, что в городе занялись приведением дорог в порядок. Неужели нельзя было заранее позаботиться о перестройки светофора во избежание пробок? Правой полосы, с которой едут прямо, нет, стрелка прямо горит, машины стоят, потому что впереди стоят те, кто ждут стрелку налево. Можно перенастроить работу светофора на время ремонтных работ?», - написала на странице у губернатора Мурманской области в ВК Кристина Карпова.

Северяне обращают внимание и на другие городские участки со схожими проблемами.

