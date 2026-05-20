Испугался бойцовской собаки и достал пистолет. В Коле мужчина стал угрожать женщине с маленьким ребенком

Мужчину задержали, у него изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм. Оказалось, что он был не заряжен. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

32-летний житель Колы так испугался собаки, что направил пистолет на 28-летнюю женщину с маленьким ребенком на руках. Подробности этой истории рассказали в УМВД по Мурманской области.

Женщина вышла гулять с малышом и бойцовской собакой.

«К ней подошел ранее незнакомый гражданин, который, испугавшись животного, вместо того чтобы спокойно разойтись, стал предъявлять агрессивные претензии по поводу правил выгула домашних животных. Мужчина, не сдерживая эмоций и не стесняясь в выражениях, демонстративно удерживая в руке предмет, визуально схожий с пистолетом, высказал в адрес северянки угрозы физической расправой», - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Женщина испугалась за жизнь своего малыша и себя и сразу позвонила в полицию. Мужчину задержали, у него изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм. Оказалось, что он был не заряжен. Но на глаз северянка это определить, конечно, не могла.

Еще одна деталь, которую выяснили в полиции: ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угон. Свою вину в конфликте с хозяйкой собаки он признал, объясним, что выхватил пистолет из-за сильного страха.

Сейчас он попал под новую для себя уголовную статью: угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит до двух лет колонии. А пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снаружи - Хибины и северное сияние, внутри - уют. Каким построили новый терминал аэропорта Мурманск, и что он даст региону (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru