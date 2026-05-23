Кандалакшский заповедник получил 6400 колец для птиц

На низком старте новый полевой сезон у орнитологов Кандалакшского заповедника.

На низком старте новый полевой сезон у орнитологов Кандалакшского заповедника. Перед его началось специалистам передали 6400 колец для птиц от Центра кольцевания благодаря Благотворительному фонду Натальи Торнквист Возрождение природы.

«Совсем скоро кольца пойдут в работу. Они будут использоваться весь летний период, начиная, примерно, с середины июня, когда вылупятся птенцы у чаек и уток, чуть позже - на кольцевании птенцов мелких птиц (синиц, мухоловок, горихвосток), и затем в августе-сентябре на стационаре в Лувеньге для мечения мигрирующих птиц», - рассказали в Кандалакшском заповеднике.

Напомним: в заповеднике «Пасвик» в 2025 году ученые окольцевали рекордное количество птиц - более двух тысяч особей. Ранее подобных масштабов не достигали: обычно за год успевали обработать от 300 до 900 пернатых.

