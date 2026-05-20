В Мурманске обсудили борьбу с нефтеразливами в Арктике

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Мурманск стал площадкой для научно практического семинара «Катастрофические разливы нефти и нефтепродуктов в арктических морях: предупреждение, мониторинг и ликвидация», который организовало МЧС по Мурманской области вместе с Мурманским морским биологическим институтом РАН и Русским географическим обществом.

«Сотрудничество МЧС России с научным сообществом и общественными организациями позволяет сочетать практический опыт аварийно-спасательных подразделений с глубокой научной экспертизой - это повышает эффективность мониторинга, моделирования распространения разливов и разработки методов их ликвидации, а также улучшает подготовку специалистов», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Дмитрий Татаров.

Участники семинара обсудили не только современные методы предупреждения аварий, технологии оперативного мониторинга, но и тактику и практические приемы ликвидации последствий разливов в условиях арктического климата. Напомним: проблема свалок на вечной мерзлоте – не только в Арктической зоне РФ, но и в Сибири, – острая и недооцененная проблема. О том, почему они опасны, рассказал на круглом столе в КНЦ РАН ведущий специалист-эксперт ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» Сергей Абанин. В России есть реестр свалок, но по свалкам на вечной мерзлоте такого списка нет.

