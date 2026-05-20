Сотрудники океанариума в Мурманске пошли в прокуратуру из-за задержки зарплаты

Океанариум в Мурманске закрыт с 1 января 2022 года из-за отсутствия лицензии, которую не смог продлить из-за изменившегося законодательства. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники океанариума в Мурманске сообщили, что обратились в прокуратуру Ленинского округа Мурманска, так как уже три месяца не получают зарплату. Они хотят получить положенный им доход через суд.

«Между тем вопрос дальнейшего существования океанариума остается открытым, как видим нынешний собственник уже не в состоянии поддерживать функционирование и завершить ремонт», - сообщили сотрудники.

Владеет океанариумом «Арктиксервис - Мурманский океанариум», учредителем которого является Оганес Шанкоян. В марте этого года Мещанский районный суд Москвы арестовал его по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Шанкоян известен как владелец ряда дорожных компаний, которые выполняли крупные госконтракты по ремонту и содержанию дорог в Мурманской области.

Ранее его имя фигурировало в деле о фиктивных поставках дорожной техники почти на 1 млрд рублей.

Океанариум в Мурманске закрыт с 1 января 2022 года из-за отсутствия лицензии, которую не смог продлить из-за изменившегося законодательства. Сначала историческое здание планировали снести и построить новое, чтобы снова получить возможность работать, но после было решено провести реконструкцию без таких радикальных мер. На данный момент ремонт не завершен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru