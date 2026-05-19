В Мурманской области ремонтируют ведущую к Сейдозеру дорогу «Лесная»

Дорога «Лесная» считается важной для Оленегорского округа, поскольку служит дублером трассы Оленегорск - Ловозеро. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области стартовал ремонт региональной дороги «Лесная». Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего рабочие обновят 13 километров трассы.

Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы. На трассе уже установили временные дорожные знаки и информационные щиты, выполнили закрепление трассы на местности. Также идет расчистка территории от кустарников.

После этого дорожники приступят к фрезерованию старого покрытия. Ремонт проводят поэтапно: движение транспорта организовано по одной половине проезжей части.

«Во время работ на дороге обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, расчистят придорожную полосу и нанесут новую разметку. Это повысит безопасность движения и улучшит видимость на трассе, в том числе поможет снизить риск ДТП с дикими животными», - сообщили в минтрансе региона.

Дорога «Лесная» считается важной для Оленегорского округа, поскольку служит дублером трассы Оленегорск - Ловозеро. Кроме того, маршрут востребован у туристов: по нему можно добраться к Сейдозеру и природным объектам Ловозерских тундр. Вдоль дороги расположены озера, заказники и саамская деревня.

