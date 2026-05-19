Вакцина от клещевого энцефалита появится в Мурманской области только в июне

По данным минздрава Мурманской области, вакцина появится только в начале июня.

Уже не первую неделю жители Мурманской области жалуются, что в поликлиниках нет вакцины от клещевого энцефалита.

Кольское Заполярье не входит в число эндемичных регионов (официально считается, что распространяющие клещевой энцефалит паукообразные у нас не водятся). Но северяне, едущие в опасные регионы, могут пройти бесплатную вакцинацию. Правда, препарата пока нет.

«Для выезжающих на эндемичные по КВЭ территории впервые закуплено 1 190 доз вакцины против клещевого энцефалита для взрослого населения и 1 300 доз для детей. Ранее данные препараты не закупались. Указанный объем был рассчитан на основании данных Роспотребнадзора о количестве граждан, ежегодно обращающихся за вакцинацией. Начало отпускного сезона и публикации в СМИ и социальных сетях привели к значительному росту спроса на иммунизацию, в результате чего вакцина быстро закончилась», - уточнили в минздраве региона.

Поэтому для северян дополнительно закупили по три тысячи доз для взрослых и детей, 1230 доз вакцины для детей пришли в начале мая. Остальные пока задерживаются, так как у производителей и поставщиков в пик сезона возник дефицит препарата.

По данным минздрава Мурманской области, вакцина появится только в начале июня.

«Вакцинация от клещевого энцефалита осуществляется в поликлинике по месту жительства по письменному заявлению после осмотра врачом (фельдшером) для определения показаний или противопоказаний к иммунизации с учетом индивидуальных особенностей здоровья. На период отсутствия вакцины всех обратившихся за иммунизацией вносят в лист ожидания; при поступлении препарата пригласят на иммунизацию», - уточнили в минздраве.

Также пройти вакцинацию можно платно.

